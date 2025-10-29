Le film "Tamara Vol. 2" avec Héloïse Martin à revoir sur NOVO 19 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Tamara Vol. 2", la suite de la comédie pour adolescents adaptée de la bande dessinée éponyme, réalisé par Alexandre Castagnetti.

L'histoire en quelques lignes...

Deux ans ont passé depuis le premier film. Tamara (Héloïse Martin), désormais bachelière, quitte sa ville de province pour Paris afin de commencer ses études universitaires. Elle est accompagnée de sa meilleure amie, Sam.

Tamara et Sam se lancent dans la difficile quête d'un appartement abordable à Paris. Elles finissent par accepter une colocation avec leur ami Wagner. Le problème survient lorsque le quatrième colocataire se révèle être nul autre que Diego (Rayane Bensetti), l'ex-petit ami de Tamara, dont elle était séparée depuis deux ans. Pire encore, Diego n'est plus célibataire !

Alors qu'elle essaie de s'adapter à sa nouvelle vie étudiante et d'ignorer la présence de Diego, Tamara tombe sous le charme de James, un jeune homme branché qui est à la fois DJ, mannequin, et surtout, une véritable star des réseaux sociaux et un influenceur sur Instagram.

Pour se rapprocher de lui et s'intégrer dans le cercle de la "jeunesse dorée" parisienne et branchée, Tamara décide de se lancer, elle aussi, dans l'univers de l'influence en ligne. Elle s'efforce de gagner en popularité, de participer à des soirées mondaines et de changer son image, quitte à s'y perdre un peu et à négliger ses études.