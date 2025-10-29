recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 121
"De battre mon cœur s'est arrêté" à revoir sur France 5 vendredi 31 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "De battre mon cœur s'est arrêté", un film de Jacques Audiard sorti en 2005 au cinéma avec Romain Duris, Niels Arestrup et Aure Atika dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Tom, 28 ans, semble avoir son destin tout tracé : suivre les traces de son père, un homme d'affaires véreux, dans le monde brutal de l'immobilier parisien illégal.

Utilisant des méthodes d'intimidation et de violence pour expulser les locataires et acquérir des biens à bas prix, Tom est plongé dans une existence faite de tension et de magouilles.

La vie de Tom bascule suite à une rencontre inattendue : celle de M. Fox, l'ancien imprésario de sa mère, célèbre pianiste concertiste décédée. Fox lui rappelle un talent oublié, une passion d'enfance pour le piano, et lui propose de passer une audition.

Suivez nous...