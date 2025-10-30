"Les passagers de la nuit" avec Charlotte Gainsbourg & Emmanuelle Béart sur France 4 samedi 1er novembre 2025 (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Les passagers de la nuit", un film réalisé par Mikhaël Hers, sorti en 2021, avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart.

L'histoire en quelques lignes...

1984. Perchée dans son appartement parisien, au sommet d’une tour récemment sortie de terre dans le quartier de Beaugrenelle, Élisabeth, mère au foyer, est prise d’un terrible vertige : son mari vient de la quitter pour une autre, la laissant seule avec ses deux grands adolescents, Matthias et Judith, dont elle doit désormais subvenir seule aux besoins.

Sans ressources, sans compétences professionnelles, Élisabeth parvient après quelques tâtonnements à se faire embaucher à la Maison de la radio, de l’autre côté de la Seine, par Vanda Dorval, l’exigeante animatrice de l’émission de nuit qui occupe depuis des années ses insomnies. Un poste de standardiste mal payé, mais qui l’épanouit et ouvre à des rencontres insoupçonnées – comme celle de Talulah, 18 ans et un peu paumée, qui, errant de squat en squat, est venue livrer ses confidences au micro de Vanda.

Élisabeth propose d’héberger la jeune fille, qui suscite chez Matthias ses premiers émois adolescents…