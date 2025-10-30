recherche
Cinéma

"Les passagers de la nuit" avec Charlotte Gainsbourg & Emmanuelle Béart sur France 4 samedi 1er novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 75
"Les passagers de la nuit" avec Charlotte Gainsbourg & Emmanuelle Béart sur France 4 samedi 1er novembre 2025 (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Les passagers de la nuit", un film réalisé par Mikhaël Hers, sorti en 2021, avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart.

L'histoire en quelques lignes...

1984. Perchée dans son appartement parisien, au sommet d’une tour récemment sortie de terre dans le quartier de Beaugrenelle, Élisabeth, mère au foyer, est prise d’un terrible vertige : son mari vient de la quitter pour une autre, la laissant seule avec ses deux grands adolescents, Matthias et Judith, dont elle doit désormais subvenir seule aux besoins.

Sans ressources, sans compétences professionnelles, Élisabeth parvient après quelques tâtonnements à se faire embaucher à la Maison de la radio, de l’autre côté de la Seine, par Vanda Dorval, l’exigeante animatrice de l’émission de nuit qui occupe depuis des années ses insomnies. Un poste de standardiste mal payé, mais qui l’épanouit et ouvre à des rencontres insoupçonnées – comme celle de Talulah, 18 ans et un peu paumée, qui, errant de squat en squat, est venue livrer ses confidences au micro de Vanda.

Élisabeth propose d’héberger la jeune fille, qui suscite chez Matthias ses premiers émois adolescents…
Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 14:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

"Echappées belles" samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

30 octobre 2025 - 14:25

Sur le même thème...

Le premier volet de &quot;Brigade du Fleuve&quot; avec Thomas Jouannet à revoir sur France 3 samedi 1er novembre 2025

Le premier volet de "Brigade du Fleuve" avec Thomas Jouannet à revoir sur France 3 samedi 1er novembre 2025

30 octobre 2025 - 14:06

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

"Echappées belles" samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallé…

30 octobre 2025 - 14:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...