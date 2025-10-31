Le film "Expendables 4" avec Jason Statham et Sylvester Stallone sur TF1 dimanche 2 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera le film "Expendables 4", inédit en clair à la télévision, avec Jason Statham et Sylvester Stallone.

L'histoire en quelques lignes...

Les Expendables sont engagés par la CIA pour intercepter le vol de détonateurs nucléaires dans une base militaire en Lybie et découvrir l'identité d'un terroriste international insaisissable connu sous le nom d'Ocelot.

La mission tourne mal. Barney Ross est apparemment tué (simulé, mais l'équipe le croit mort) au cours du combat contre les forces du méchant principal, Suarto Rahmat.

L'équipe, désormais complétée par de nouveaux membres comme Gina (l'ex-petite amie de Lee Christmas), est envoyée sur une nouvelle mission pour retrouver Ocelot et empêcher un conflit mondial.