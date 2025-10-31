"Un homme heureux" avec Catherine Frot et Fabrice Luchini sur France 2 dimanche 2 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Un homme heureux", une comédie réalisée par Tristan Séguélaqui explore avec humour et émotion le thème de la transidentité et ses répercussions au sein d'un couple bourgeois et dans un milieu politique traditionaliste.

L'histoire en quelques lignes...

Jean (Fabrice Luchini), maire conservateur d'une petite ville de Bretagne est en pleine campagne pour sa réélection.

Sa vie, et surtout sa campagne électorale, sont bouleversées lorsque sa femme depuis quarante ans, Édith (Catherine Frot), lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire : au plus profond d'elle-même, elle est et a toujours été un homme.

Édith, qui souhaite désormais vivre pleinement sa transition de genre sous le nom d'Eddy, est déterminée. Jean, d'abord incrédule et sous le choc, réalise rapidement qu'Édith est sérieuse.

Le candidat conservateur lui demande de reporter sa transition au lendemain de l'élection. Edith accepte, mais la rumeur commence à courir...

Avec : Catherine Frot, Fabrice Luchini, Philippe Katerine, Artus, Camille Le Gall, Grégoire Bonnet…