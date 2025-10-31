recherche
Cinéma

"Un homme heureux" avec Catherine Frot et Fabrice Luchini sur France 2 dimanche 2 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 128
"Un homme heureux" avec Catherine Frot et Fabrice Luchini sur France 2 dimanche 2 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Un homme heureux", une comédie réalisée par Tristan Séguélaqui explore avec humour et émotion le thème de la transidentité et ses répercussions au sein d'un couple bourgeois et dans un milieu politique traditionaliste.

L'histoire en quelques lignes...

Jean (Fabrice Luchini), maire conservateur d'une petite ville de Bretagne est en pleine campagne pour sa réélection.

Sa vie, et surtout sa campagne électorale, sont bouleversées lorsque sa femme depuis quarante ans, Édith (Catherine Frot), lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire : au plus profond d'elle-même, elle est et a toujours été un homme.

Édith, qui souhaite désormais vivre pleinement sa transition de genre sous le nom d'Eddy, est déterminée. Jean, d'abord incrédule et sous le choc, réalise rapidement qu'Édith est sérieuse.

Le candidat conservateur lui demande de reporter sa transition au lendemain de l'élection. Edith accepte, mais la rumeur commence à courir...

Avec : Catherine Frot, Fabrice Luchini, Philippe Katerine, Artus, Camille Le Gall, Grégoire Bonnet
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Franco, le dernier dictateur&quot; sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

"Franco, le dernier dictateur" sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

31 octobre 2025 - 12:42

Sur le même thème...

&quot;Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Un combat pour la justice&quot; sur France 3 dimanche 2 novembre 2025

"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Un combat pour la justice" sur France 3 dimanche 2 novembre 2025

31 octobre 2025 - 12:27

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

"Echappées belles" samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallé…

30 octobre 2025 - 14:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...