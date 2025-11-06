Le film "Logan Lucky" de Steven Soderbergh à revoir sur France 4 samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Logan Lucky", un long-métrage qui revisite le film cambriolage avec humour et décontraction, entre poisse chronique et plans improbables.

L'histoire en quelques lignes...

Les frères Jimmy (Channing Tatum) et Clyde Logan (Adam Driverqui sont considérés comme les victimes d'une malchance familiale persistante dans leur région de Virginie-Occidentale.

Après avoir été renvoyé de son emploi sur le circuit de course automobile de Charlotte, Jimmy Logan convainc son frère, Clyde, qui a un bras artificiel suite à son service militaire, de monter le "casse du siècle". Ils décident de voler l'argent des recettes du NASCAR stocké dans le coffre-fort souterrain du circuit pendant la course la plus importante de l'année, la Coca-Cola 600.

Pour réussir ce braquage complexe, ils ont besoin de l'aide du meilleur spécialiste des coffres-forts qu'ils connaissent : Joe Bang (Daniel Craig), qui est malheureusement en prison.

Les frères Logan élaborent un plan ingénieux pour faire évader temporairement Joe Bang et ses deux frères (également peu futés), exécuter le cambriolage en pleine course, puis ramener Joe en prison avant que quiconque ne s'aperçoive de son absence.

Le film se déroule avec beaucoup d'humour, montrant comment ces personnages de l'Amérique rurale, souvent sous-estimés, parviennent à orchestrer un plan étonnamment sophistiqué en utilisant des moyens rudimentaires et leur connaissance du terrain.