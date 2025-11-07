Inédit : "Beast" avec Idris Elba sur TF1 dimanche 9 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 9 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Beast", un film sorti en 2022 au cinéma, réalisé par Baltasar Kormákur connu pour ses films de survie intenses.

L'histoire en quelques lignes...

Le Dr. Nate Samuels (Idris Elba), un médecin récemment veuf et déchiré par le chagrin, emmène ses deux filles adolescentes, Meredith et Norah, en voyage en Afrique du Sud. Ce voyage a pour but de les aider à faire le deuil de leur mère et de renouer les liens familiaux, dans la même région où Nate avait rencontré sa femme.

Ils sont accueillis par Martin Battles (Sharlto Copley), un vieil ami de la famille et biologiste qui gère une réserve animalière.

Le séjour, censé être une période de guérison et de reconnexion, tourne au cauchemar lorsque la famille s'aventure hors des sentiers battus dans une zone isolée de la réserve. Ils tombent sur un village décimé et découvrent rapidement qu'ils sont traqués par un lion solitaire et sanguinaire.

La bête en question n'est pas un prédateur normal. Il s'agit d'un mâle rendu fou et enragé par la douleur et la vengeance après que des braconniers ont massacré toute sa fierté. Il considère désormais tous les humains comme une menace à éliminer.

Piégés dans leur véhicule endommagé au milieu du bush africain, loin de toute aide et sans moyen de communication, Nate doit mettre de côté son chagrin et utiliser toutes ses ressources pour protéger ses filles de la rage implacable de la bête, dans une lutte désespérée pour la survie.