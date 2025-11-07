recherche
Inedit : "Mon crime" de François Ozon diffusé sur France 2 dimanche 9 novembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 7 novembre 2025
Inedit : "Mon crime" de François Ozon diffusé sur France 2 dimanche 9 novembre 2025

Dimanche 8 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Mon crime", un film de François Ozon, sorti en 2023 au cinéma, adapté d'une pièce de théâtre des années 1930.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 30 à Partis, Madeleine Verdier, actrice sans le sou et sans succès, vit avec sa colocataire, Pauline Mauléon, une avocate au chômage. Leur situation précaire bascule lorsque Madeleine est accusée du meurtre d'un riche et célèbre producteur de théâtre.

Pauline, prenant la défense de son amie, élabore une stratégie sensationnelle pour le procès : elle conseille à Madeleine de plaider coupable, tout en affirmant avoir agi en légitime défense après une tentative d'agression. Le procès, transformé en véritable spectacle médiatique, captive le public et l'opinion, soulevant des thèmes féministes. Grâce à ce coup de théâtre juridique et au plaidoyer de Pauline, Madeleine est acquittée.

Cet acquittement propulse les deux jeunes femmes vers la gloire et la fortune. Madeleine devient une star adulée, jouant son propre rôle dans une pièce de théâtre basée sur l'affaire, tandis que Pauline s'établit comme une avocate respectée. Cependant, leur succès est menacé par l'apparition d'Odette Chaumette, une ancienne vedette du cinéma muet. Odette révèle qu'elle est la véritable meurtrière du producteur et vient réclamer sa part du gâteau financier généré par le "faux" crime de Madeleine.
Suivez nous...