"Le clan des Siciliens" d'Henri Verneuil à revoir sur France 3 lundi 10 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Le clan des Siciliens" d'Henri Verneuil qui met en vedette trois grandes stars du cinéma français : Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura.

L'histoire en quelques lignes...

Le truand Roger Sartet (Alain Delon), un tueur recherché, s'évade spectaculairement du fourgon cellulaire qui le transportait, grâce à l'aide de la famille Manalese, un puissant clan mafieux sicilien dirigé par le patriarche Vittorio Manalese (Jean Gabin).

En échange de leur aide, Sartet propose au clan un projet de vol audacieux et de très grande envergure : s'emparer d'une prestigieuse collection de bijoux qui doit être transportée de Rome à New York.

Traqué sans relâche par le tenace Commissaire Le Goff (Lino Ventura), Sartet et le clan Manalese organisent le braquage, qui culmine par le détournement d'un avion et son atterrissage sur une autoroute près de New York pour récupérer le butin.