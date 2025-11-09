"Les Misérables" avec Jean Gabin, Bernard Blier et Bourvil sur Arte lundi 10 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Les Misérables" de Jean-Paul Le Chanois, adapté du chef-d’œuvre de Victor Hugo dans une superproduction internationale portée par Gabin, Blier et Bourvil.

Jean-Paul Le Chanois s'empare du chef-d’œuvre de Victor Hugo dans une superproduction internationale à laquelle ont contribué les studios est-allemands de la DEFA.

Avec Jean Gabin dans le rôle de l’ancien forçat, Bourvil en roué Thénardier et Bernard Blier en obstiné Javert, le récit fait la part belle aux sentiments et au mélodrame dans la première époque, puis à l’agitation révolutionnaire du petit peuple de Paris pour restaurer la république dans la seconde.

Dans un tourbillon romanesque où se télescopent idéaux humanistes et sombres desseins, l’amour de Cosette et Marius ne peut que triompher, quand le jeune Gavroche, vaillant cadet des enfants Thénardier, est voué à tomber au champ d’honneur près des barricades. Présenté dans une version restaurée, un classique épique à voir et à revoir.

20:55 Première époque

France, 1815. Condamné au bagne pour avoir volé un pain, Jean Valjean recouvre la liberté après dix-neuf ans passés à Toulon. Errant de village en village, il est accueilli pour une nuit dans l’humble demeure de monseigneur Myriel, l’évêque de Grasse. Après s’être évaporé en emportant des pièces d’argenterie, il est arrêté par les gendarmes et conduit auprès du prélat, qui assure lui en avoir fait cadeau. Bouleversé par cette expérience de générosité désintéressée, Jean Valjean décide de consacrer sa vie aux démunis. Sous l’identité de M. Madeleine, il fait fortune avant d’être élu maire de Montreuil-sur-Mer. Un jour, il vient en aide à Fantine, une jeune femme contrainte à la prostitution qui a confié sa petite fille, Cosette, à un couple d’aubergistes cupides, les Thénardier. Mais bientôt, l’inspecteur Javert retrouve sa trace et soupçonne le notable d’être l’ancien forçat Jean Valjean…

22:25 Deuxième époque

Paris, 1830. La monarchie a été rétablie et Louis-Philippe est sacré roi de France. Deux ans plus tard, la mort du général Lamarque, fervent défenseur de la république à l’Assemblée nationale, plonge le petit peuple de Paris dans l’effervescence. Amoureux de Cosette, dont il ignore le nom, Marius, jeune étudiant en droit, a rejoint des conspirateurs républicains qui se réunissent dans l’arrière-salle d’un café de Saint-Michel. De son côté, Jean Valjean, qui a de nouveau changé d’identité pour échapper à Javert, coule des jours paisibles avec Cosette. Lorsqu’il croise la route d’Éponine, l’une des filles des Thénardier, celle-ci vient d’être surprise en train de voler un pain. Se souvenant de son passé, Valjean rembourse le boulanger et la raccompagne avec Cosette jusqu’au domicile de ses parents. Marius, qui partage le même palier, revoit sa belle inconnue...