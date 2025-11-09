"Harry Potter et la Coupe de feu" à revoir sur TF1 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 11 novembre 2025 avec la rediffusion, à 21:10, du 4ème volet : "Harry Potter et la Coupe de feu" réalisé par Mike Newell, sorti en 2005.

L'histoire en quelques lignes...

Au cours de l'été précédant la quatrième rentrée scolaire de Harry, la marque des ténèbres, signe de ralliement du mage noir Voldemort, apparaît dans le ciel après qu'une attaque de mangemorts a perturbé la Coupe du monde de quidditch.

L'école Poudlard accueille pour sa part un nouveau professeur de défense contre les forces du Mal (Alastor Maugrey, dit « Fol-Œil ») et un évènement légendaire, le Tournoi des Trois Sorciers. Trois écoles de magie européennes font participer leur « champion » au tournoi.

La coupe de feu désigne Harry comme quatrième candidat aux côtés de Fleur Delacour, Viktor Krum et Cedric Diggory. En tant que quatrième champion, il doit lui aussi affronter des épreuves au péril de sa vie pour remporter le trophée des trois sorciers.

Le film se termine par le retour de Voldemort, qui regagne sa puissance...

Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes.