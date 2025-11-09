Le film "Goutte d'or" de Clément Cogitore diffusé sur France 4 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Goutte d'or", un film inédit à la télévision, réalisé par Clément Cogitore avec Karim Leklou.

L'histoire en quelques lignes...

Ramsès, un homme de trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance. Bien qu'il se soit bâti un commerce florissant sur l'art de la consolation grâce à son habileté et à la manipulation, son activité et l'équilibre du quartier sont bouleversés par un événement inattendu.

Des enfants ou adolescents non accompagnés, décrits comme dangereux et insaisissables, venus principalement de Tanger, font irruption dans le quartier, perturbant l'ordre établi et le commerce de Ramsès.

Alors qu'il n'était qu'un escroc exploitant la crédulité des gens, Ramsès se retrouve confronté à un tournant inattendu : il a une véritable vision qui le pousse dans une quête qui mêle thriller urbain et conte mystique. Ce phénomène l'oblige à faire face à ses doutes et à son rôle, en lien avec la magie et les forces invisibles du quartier.

Le film explore le portrait de ce quartier populaire de Paris, ainsi que les thèmes de l'escroquerie, du deuil, de la spiritualité et du passage du statut de charlatan à celui de véritable "mage" sous l'influence des événements et de ces jeunes.

Avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi, Ahmed Benaïssa, Elsa Wolliaston, Malik Zidi...