recherche
Cinéma

Le film "Goutte d'or" de Clément Cogitore diffusé sur France 4 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 9 novembre 2025 149
Le film "Goutte d'or" de Clément Cogitore diffusé sur France 4 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Goutte d'or", un film inédit à la télévision, réalisé par Clément Cogitore avec Karim Leklou.

L'histoire en quelques lignes...

Ramsès, un homme de trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance. Bien qu'il se soit bâti un commerce florissant sur l'art de la consolation grâce à son habileté et à la manipulation, son activité et l'équilibre du quartier sont bouleversés par un événement inattendu.

Des enfants ou adolescents non accompagnés, décrits comme dangereux et insaisissables, venus principalement de Tanger, font irruption dans le quartier, perturbant l'ordre établi et le commerce de Ramsès.

Alors qu'il n'était qu'un escroc exploitant la crédulité des gens, Ramsès se retrouve confronté à un tournant inattendu : il a une véritable vision qui le pousse dans une quête qui mêle thriller urbain et conte mystique. Ce phénomène l'oblige à faire face à ses doutes et à son rôle, en lien avec la magie et les forces invisibles du quartier.

Le film explore le portrait de ce quartier populaire de Paris, ainsi que les thèmes de l'escroquerie, du deuil, de la spiritualité et du passage du statut de charlatan à celui de véritable "mage" sous l'influence des événements et de ces jeunes.

Avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi, Ahmed Benaïssa, Elsa Wolliaston, Malik Zidi...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 9 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 9 novembre 2025 sur France 2

09 novembre 2025 - 14:11

Sur le même thème...

&quot;Alex Hugo&quot; : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

09 novembre 2025 - 13:14

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 20:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...