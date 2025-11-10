"Momo" avec Christian Clavier et Catherine Frot à revoir sur T18 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à 20:50, T18 vous proposera de revoir "Momo", un film co-réalisé par Vincent Lobelle et Sébastien Thiéry en 2017, avec Christian Clavier et Catherine Frot.

L'histoire en quelques lignes...

André et Laurence Prioux (Christian Clavier et Catherine Frot), est un couple de bourgeois parisiens qui mène une vie tranquille et bien rangée. Ils n'ont jamais eu d'enfants, ce qui est une source de peine pour Laurence.

Un soir, en rentrant chez eux, les Prioux découvrent avec stupéfaction un homme inconnu, nommé Patrick (Sébastien Thiéry), installé dans leur salon. Ce garçon étrange prétend être leur fils, revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme.

Les Prioux sont sous le choc, car ils sont absolument certains de ne jamais avoir eu d'enfant. Pourtant, Patrick semble connaître des détails intimes de leur vie et apporte des preuves troublantes suggérant qu'il est bien leur fils. La confusion s'installe d'autant plus que Patrick est atteint de surdité et que sa compagne est malvoyante.

André est convaincu que l'homme est un imposteur ou un escroc qui cherche à les manipuler. Cependant, Laurence, émue par l'idée d'être enfin mère, commence à douter et se laisse peu à peu attendrir par la présence de ce fils inattendu.