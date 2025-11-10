recherche
Cinéma

"Momo" avec Christian Clavier et Catherine Frot à revoir sur T18 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025 148
"Momo" avec Christian Clavier et Catherine Frot à revoir sur T18 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à 20:50, T18 vous proposera de revoir "Momo", un film co-réalisé par Vincent Lobelle et Sébastien Thiéry en 2017, avec Christian Clavier et Catherine Frot.

L'histoire en quelques lignes...

André et Laurence Prioux (Christian Clavier et Catherine Frot), est un couple de bourgeois parisiens qui mène une vie tranquille et bien rangée. Ils n'ont jamais eu d'enfants, ce qui est une source de peine pour Laurence.

Un soir, en rentrant chez eux, les Prioux découvrent avec stupéfaction un homme inconnu, nommé Patrick (Sébastien Thiéry), installé dans leur salon. Ce garçon étrange prétend être leur fils, revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme.

Les Prioux sont sous le choc, car ils sont absolument certains de ne jamais avoir eu d'enfant. Pourtant, Patrick semble connaître des détails intimes de leur vie et apporte des preuves troublantes suggérant qu'il est bien leur fils. La confusion s'installe d'autant plus que Patrick est atteint de surdité et que sa compagne est malvoyante.

André est convaincu que l'homme est un imposteur ou un escroc qui cherche à les manipuler. Cependant, Laurence, émue par l'idée d'être enfin mère, commence à douter et se laisse peu à peu attendrir par la présence de ce fils inattendu.
Dernière modification le lundi, 10 novembre 2025 12:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Super Nanny&quot; chez Mélissa et Aymeric mardi 11 novembre 2025 sur TFX (vidéo)

"Super Nanny" chez Mélissa et Aymeric mardi 11 novembre 2025 sur TFX (vidéo)

10 novembre 2025 - 11:52

Sur le même thème...

Le film &quot;Goutte d'or&quot; de Clément Cogitore diffusé sur France 4 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Le film "Goutte d'or" de Clément Cogitore diffusé sur France 4 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

09 novembre 2025 - 13:23

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 20:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...