"Le Dictateur" de Charles Chaplin à revoir sur France 5 vendredi 14 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 162
Vendredi 14 novembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Le dictateur", un chef-d’œuvre satirique, une dénonciation de la dérive totalitaire, alliant burlesque et message universel.

L'histoire en quelques lignes...

En Tomanie, sous le joug d'Adenoïd Hynkel, un dictateur mégalomane et belliqueux persécute systématiquement la population juive du pays.

Parallèlement à Hynkel, on suit le destin d'un petit barbier juif amnésique, qui, après avoir passé des années à l'hôpital suite à la Première Guerre mondiale, revient dans le Ghetto sans comprendre que le monde a basculé. Ignorant les lois antisémites, il tente de reprendre son travail et se lie d'amitié avec la courageuse Hannah, qui l'aide à résister aux troupes de Hynkel. Le barbier est brièvement protégé par Schultz, un ancien commandant qu'il avait sauvé pendant la guerre, mais la répression s'intensifie, et tous deux sont finalement envoyés dans un camp de concentration.

Pendant ce temps, Hynkel, obsédé par l'expansion territoriale, planifie l'invasion d'un pays voisin tout en gérant son alliance difficile avec Benzino Napaloni, le dictateur du pays voisin. Lors de l'invasion, le barbier et Schultz s'échappent du camp. Par un concours de circonstances, le vrai Hynkel est confondu avec le barbier et arrêté par ses propres hommes.

Le barbier, pris pour le Dictateur, est alors contraint de prendre la parole devant une foule immense. Au lieu de délivrer le discours de haine attendu, il improvise un puissant et inoubliable plaidoyer pour la paix, la tolérance et l'humanité, s'adressant non seulement aux soldats, mais au monde entier, pour dénoncer la brutalité et la tyrannie et appeler à la fraternité.

Avec : Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell...

