Le film "Lemming" avec Charlotte Gainsbourg & Laurent Lucas à revoir sur France 4 samedi 15 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025
Le film "Lemming" avec Charlotte Gainsbourg & Laurent Lucas à revoir sur France 4 samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Lemming", un film de Dominik Moll avec Laurent Lucas, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling et André Dussolier.

L'histoire en quelques lignes...

Alain et Bénédicte Getty, un jeune couple d'ingénieurs en domotique fraîchement installés dans une nouvelle ville et une maison immaculée, mènent une vie apparemment parfaite. Leur existence, réglée par la rationalité et la technologie, est brutalement perturbée par l'irruption de l'irrationnel.

Tout commence par une découverte macabre et absurde : le cadavre d'un lemming - un rongeur scandinave totalement étranger à leur environnement - qui obstrue l'évacuation de l'évier de leur cuisine. Cette petite bête exotique agit comme un signal annonciateur d'une rupture d'équilibre.

Peu de temps après, le couple reçoit à dîner Richard et Alice Pollock, les patrons d'Alain. Ce dîner de courtoisie vire rapidement au cauchemar, exposant la relation viciée et l'hostilité latente qui unit le couple plus âgé, se concluant par une dispute publique violente et embarrassante. C'est à la suite de cette soirée que le drame éclate : Alice Pollock se suicide dans la chambre d'amis des Getty.

Le suicide d'Alice ouvre une brèche psychologique par laquelle semble s'infiltrer une force malveillante...

Publié dans Cinéma, Samedi
Suivez nous...