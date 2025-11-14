Le film "Wonder Woman 1984" à revoir sur TF1 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 16 novembre 2025 à 21:10 dans "Ciné Dimanche", TF1 rediffusera le film "Wonder Woman 1984" réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot dans le rôle de l'emblématique personnage de DC Comics, Diana Prince / Wonder Woman.

L'histoire en quelques lignes...

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Diana Prince s'est intégrée à la civilisation et continue sa vie parmi les humains, même si elle revêt de temps en temps son costume de Wonder Woman pour aider les autres, en prenant bien soin de cacher toute trace de son passage.

En 1984, Diana travaille pour la Smithsonian Institution à Washington, D.C.. Elle y fait la rencontre du Dr Barbara Ann Minerva, une nouvelle collègue qui souffre d'un profond manque de confiance en elle et la prend rapidement comme exemple. Barbara est chargée d'identifier plusieurs antiquités récupérées après un cambriolage. Parmi ces antiquités se trouve une pierre dont la légende raconte qu'elle exauce les vœux de celui qui la tient entre ses mains.

Cette mystérieuse pierre attire l'attention de Maxwell Lord, un homme d'affaires charismatique au bord de la faillite et prêt à tout pour retrouver la gloire et la fortune. Parallèlement, Diana est réunie avec Steve Trevor, pourtant décédé durant la guerre.

Avec : Gal Gadot (Diana), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Pedro Pascal (Maxwell Lord).