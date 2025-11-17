"Les Olympiades" de Jacques Audiard à revoir sur Arte mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

Dans le décor géométrique du 13e arrondissement parisien, les errances sentimentales, sexuelles et existentielles de quatre trentenaires. Par Jacques Audiard, une variation tout en finesse et en drôlerie sur l’amour et la vie à revoir sur Arte mercredi 19 novembre 2025 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Émilie, opératrice de centre d'appels pour un fournisseur de services téléphoniques, vit dans un appartement du complexe des Olympiades appartenant à sa grand-mère en phase terminale.

Confrontée à des difficultés pour payer son loyer, elle place des annonces pour une colocation, auxquelles répond Camille, enseignant retournant à l'université pour son agrégation. Émilie hésite d'abord à louer à un homme, mais les deux entament rapidement une relation sexuelle. Ils conviennent chacun qu'ils ne sont pas intéressés par une relation de couple, mais Émilie développe des sentiments pour Camille et devient frustrée lorsqu'il refuse d'avoir des relations sexuelles avec elle une nuit.

Le lendemain, ils décident d'arrêter d'en avoir et Camille poursuit de manière romantique une collègue. Lorsqu'il invite cette dernière, Émilie se rend à une fête, prend de la MDMA, couche avec une femme, puis fait une crise d'angoisse après être retournée dans son appartement et avoir entendu Camille coucher avec sa partenaire. Émilie exprime sa jalousie et sa frustration (ayant récemment perdu son emploi) sur Camille, qui décide d'emménager avec sa nouvelle compagne...

Avec : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant.