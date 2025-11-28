recherche
Cinéma

"Les Tuche 4" à revoir sur TF1 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 28 novembre 2025 168
"Les Tuche 4" à revoir sur TF1 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 30 novembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Les Tuche 4", un film réalisé par Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles.

À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis dix ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël.

Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Avec : Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Sarah Stern (Stéphanie Tuche), Michel Blanc (Jean-Yves Marteau), Pierre Lottin (Wilfried Tuche), Théo Fernandez (Donald Tuche), François Berléand (Pierre Noël).
Dernière modification le vendredi, 28 novembre 2025 09:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

La pièce &quot;Compromis&quot; avec Pierre Arditi et Michel Leeb rediffusée sur France 4 dimanche 30 novembre 2025

La pièce "Compromis" avec Pierre Arditi et Michel Leeb rediffusée sur France 4 dimanche 30 novembre 2025

28 novembre 2025 - 11:08

Sur le même thème...

Le premier volet de &quot;Dune&quot; à revoir sur France 2 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

Le premier volet de "Dune" à revoir sur France 2 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

28 novembre 2025 - 10:41

A ne pas manquer...

&quot;Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après&quot; sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo)

"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 …

27 novembre 2025 - 14:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...