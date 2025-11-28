"Les Tuche 4" à revoir sur TF1 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles.
À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis dix ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël.
Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.
Avec : Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Sarah Stern (Stéphanie Tuche), Michel Blanc (Jean-Yves Marteau), Pierre Lottin (Wilfried Tuche), Théo Fernandez (Donald Tuche), François Berléand (Pierre Noël).