Le premier volet de "Dune" à revoir sur France 2 dimanche 30 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 30 novembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Dune", un film réalisé en 2021 par Denis Villeneuve, adapté du roman de Frank Herbert.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un futur lointain, l’empire intergalactique confie au duc Leto Atréides la gestion de la planète désertique Arrakis, seule source de « l’Épice », une substance précieuse indispensable aux voyages spatiaux et dotée de propriétés mystiques. Leto, sa compagne Lady Jessica et leur fils Paul Atréides s’installent sur la planète, où vivent les Fremen, un peuple nomade capable de survivre aux conditions extrêmes du désert.

Mais cette nomination n’est en réalité qu’un piège politique : la maison Harkonnen, ancienne détentrice d’Arrakis, prépare dans l’ombre une attaque pour reprendre le contrôle de l’Épice avec l’accord secret de l’Empereur. La maison Atréides est trahie et décimée.

Paul et sa mère s’enfuient dans le désert, où le jeune homme commence à manifester des capacités extraordinaires — peut-être liées à une ancienne prophétie fremen annonçant l’arrivée d’un messie. Peu à peu, Paul semble accepter sa destinée, qui pourrait changer le destin de l’univers… ou le précipiter dans la guerre.

Avec : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Chang Chen.