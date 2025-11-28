"Rio Grande" avec John Wayne à revoir sur Arte dimanche 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Rio Grande", réalisé par John Ford, troisième volet de sa « trilogie de la cavalerie » avec John Wayne.

L'histoire en quelques lignes...

Le lieutenant-colonel Kirby Yorke (John Wayne), commandant dans un fort frontalier du Texas, est chargé de défendre la région contre les attaques répétées des Apaches. Sa situation se complique lorsque son fils, Jeff Yorke, qu’il n’a pas vu depuis longtemps, est affecté sous ses ordres après avoir échoué à West Point.

Peu après, la mère de Jeff et épouse séparée de Kirby, Kathleen, arrive au fort pour réclamer le retour de son fils. Les tensions familiales resurgissent, mais les événements militaires les obligent à mettre leurs différends de côté.

Lorsque les Apaches enlèvent des enfants colons, Kirby et ses hommes entreprennent une mission périlleuse pour les sauver. Ce sauvetage devient aussi l'occasion pour la famille Yorke de se rapprocher à nouveau.

La guerre en famille

Dernier opus de la trilogie que John Ford dédie à la cavalerie américaine, après Le massacre de Fort Apache et La charge héroïque, Rio Grande consacre à nouveau les décors sauvages et splendides de Monument Valley comme lieu absolu du western. Le cinéaste y tourne avec maestria des batailles haletantes, comme l'attaque du chariot, et des scènes intimistes, parfois légères et… musicales, qui font aussi de Rio Grande un grand film sur la famille, sur un fond historique courant de la guerre de Sécession aux guerres indiennes.

Riche en émotions, Rio Grande marque aussi la première rencontre à l'écran entre John Wayne et Maureen O'Hara, bientôt scellée au panthéon du cinéma par L'homme tranquille.