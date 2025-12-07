"Harry Potter et les Reliques de la Mort" partie 2 à revoir sur TF1 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se termine sur TF1 mardi 9 décembre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 7ème et dernier volet : "Harry Potter et les Reliques de la Mort" partie 2 réalisé par David Yates, sorti en 2011.

L'histoire en quelques lignes...

Harry, Ron et Hermione continuent leur quête consistant à trouver les horcruxes de Voldemort, mais s'intéressent parallèlement aux Reliques de la Mort. C'est ainsi qu'ils interrogent successivement Gripsec (concernant les moyens de pénétrer dans Gringotts) et Ollivander (sur l'existence de la Baguette de Sureau). Ils soupçonnent qu'un horcruxe est caché dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange, à Gringotts. Gripsec leur promet son aide pour y accéder à la condition qu'ils lui donnent ensuite l'Épée de Godric Gryffondor, que les gobelins considèrent comme leur propriété légitime.

Pour mener à bien leur intrusion, Hermione prend l'apparence de Bellatrix grâce au Polynectar, tandis que Ron se fait pousser par magie une barbe et passe ainsi pour un parfait inconnu. Arrivés dans la chambre forte remplie de trésors, ils se mettent à la recherche de l'horcruxe, et Harry finit par découvrir la coupe d'Helga Pouffsouffle, que Tom Jedusor a obtenu par appât du gain. Mais ils se retrouvent bientôt surchargés de répliques d'autres objets (lesquels se multiplient sans cesse).

Gripsec profite de l'occasion pour échanger l'épée de Gryffondor avec la coupe et s'enfuit de la chambre forte en les abandonnant. Pour ne pas arranger la situation, la chambre est gardée par un dragon, la sécurité ne tarde pas à être alertée et ils se retrouvent doublement pris au piège. Grâce à une idée d'Hermione, le trio parvient finalement à s'enfuir de Gringotts sur le dos du dragon.

Pendant ce temps, Voldemort, qui a récupéré la puissante Baguette de Sureau, prépare son assaut contre Poudlard. La confrontation est inévitable et certains ne s'en relèveront pas. L'issue de cette guerre sans merci transformera à tout jamais le monde des sorciers...