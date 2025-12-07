recherche
"L'immensità" avec Penélope Cruz sur France 4 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 137
"L'immensità" avec Penélope Cruz sur France 4 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "L'immensità", un portrait sensible d’une famille en bouleversement, porté par la quête d’identité, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Rome dans les années 1970. Clara, est malheureuse dans son mariage avec un mari violent. Elle essaie de protéger ses enfants et de leur donner de l’amour.

Son enfant de 12 ans, Adri, ne se reconnaît pas dans le genre féminin et veut être vu comme un garçon. Adri essaie de comprendre qui il est vraiment, même si la famille et la société ne l’acceptent pas facilement.

Clara et Adri sont très proches : ils se comprennent et se soutiennent. Ensemble, ils cherchent un endroit où ils pourraient être libres d’être eux-mêmes.

Le film parle de la famille, de la différence, et de la difficulté de trouver sa place.

Avec : Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Publié dans Cinéma, Mardi
Suivez nous...