"Misery", un huis clos sous haute tension à revoir sur Arte lundi 15 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Misery" un thriller claustrophobe dominé par la performance bluffante de Kathy Bates en détraquée homicide, adapté du roman de Stephen King.

L'histoire en quelques lignes...

Paul Sheldon, un écrivain à succès, est victime d’un accident de voiture dans une région enneigée. Il est secouru par Annie Wilkes, une ancienne infirmière qui se révèle être sa plus grande admiratrice. Annie l’emmène chez elle et prend soin de lui, mais Paul découvre rapidement qu’il est retenu prisonnier.

Obsédée par les romans de Paul mettant en scène le personnage de Misery, Annie entre dans une colère violente lorsqu’elle apprend que l’écrivain a fait mourir l’héroïne dans son dernier livre. Elle force alors Paul à écrire un nouveau roman pour ressusciter Misery, utilisant la manipulation psychologique et la torture pour le contraindre à obéir.

Au fil des jours, Paul tente de survivre et de s’échapper malgré ses graves blessures et l’instabilité mentale d’Annie.

Le film se transforme en un huis clos angoissant, où la tension repose sur la lutte entre la créativité, la dépendance et la folie.