"Maman, j'ai raté l'avion" avec Macaulay Culkin rediffusé sur TF1 mardi 16 décembre 2025

Mardi 17 décembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Maman, j'ai raté l'avion", un film sorti en 1990 qui a rapidement conquis le cœur des spectateurs du monde entier, avec Macaulay Culkin.

L'histoire en quelques lignes...

Kevin McCalister, 8 ans, est le mouton noir de la famille : ses frères et sœurs aînés, y compris ses cousins et cousines, sont très fielleux à son égard, surtout son oncle Frank qui le déteste quotidiennement, même ses parents le rejettent. Durant un dîner en famille, une altercation entre Kevin et Buzz, son grand frère, a provoqué un profond malaise et a causé des dégâts. Kevin est puni pour avoir déclenché l'incident.

La famille McCallister prend l'avion pour Paris pour y passer les fêtes de Noël. À bord, Kate McCallister s'aperçoit en panique qu'elle et toute la famille ont laissé chez eux leur benjamin, Kevin, âgé de 8 ans. Tourmenté par ses frères et sœurs, il est chétif, insouciant et effrayé (particulièrement par son voisin, le mystérieux Père Marley, ainsi que par la chaudière de la cave dont le grondement et la grille qui s'ouvre et se ferme toute seule lui font très peur), mais aussi intelligent et débrouillard.

Alors que sa famille essaye de l'aider depuis Paris et que sa mère essaye de retourner auprès de lui, Kevin est fort content de s'être débarrassé de sa famille, qu'il supporte difficilement et qui le met parfois à l'écart en raison de sa position de benjamin. Il goûte alors à une vie tranquille, faisant lui-même les courses et se croyant définitivement seul ; mais il ne sait pas que deux cambrioleurs ont prévu de vider la maison le soir du réveillon de Noël.

Il finit par prendre conscience du cambriolage et s'emploie à déjouer les plans des deux individus patibulaires, tout en constatant, au fil des heures et des jours qui passent, et contrairement à ce qu'il avait cru au départ, que sa famille lui manque, au point qu'il se met à prier pour qu'elle revienne.

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), John Heard (Peter McCallister), Catherine O'Hara (Kate McCallister), Joe Pesci (Harry Lime).

La suite, "Maman, j'ai encore raté l'avion" sera diffusé mardi prochain.