"The King's man : première mission" à revoir sur M6 mercredi 17 décembre 2025 (vidéo)

Mercredi 17 décembre 2025 à 21:10, M6 diffusera "The King's man : première mission", un d'espionnage britanniquo-américain réalisé par Matthew Vaughn, sorti en 2021.

L'histoire en quelques lignes...

En 1902, l'aristocrate Orlando, duc d'Oxford, est en mission humanitaire pour la Croix-Rouge britannique en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers. Avec sa femme Emily et leur jeune fils Conrad, il visite un camp de concentration dirigé par Horatio Herbert Kitchener. Emily est tuée par un tir de sniper des Boers, sous les yeux d'Orlando et Conrad. Avant de mourir, elle fait promettre à Orlando de faire en sorte que leur fils n'ait jamais à voir la guerre.

Douze ans plus tard, Orlando a formé un vaste réseau d'espions travaillant en tant que domestiques dans les plus hautes instances du monde, avec l'aide de ses propres employés de maisons Shola et Polly. Il est également en conflit avec Conrad, qu'il refuse de laisser s'engager dans l'armée britannique, sentant un conflit mondial approcher. Il a pour cela demandé à Kitchener, désormais secrétaire d'État à la Guerre, de bloquer sa demande d'incorporation.

À sa demande, les Oxford partent pour Sarajevo afin d'alerter l'archiduc François-Ferdinand de menaces semblant peser sur sa vie. Au cours du défilé dans la ville, un étudiant nationaliste serbe, Gavrilo Princip, tente d'assassiner l'héritier du trône de l'empire austro-hongrois mais échoue à cause de l'intervention de Conrad qui dévie sa grenade hors de portée de leur véhicule. Bien que parvenant à fuir et s'apprêtant à prendre une capsule de cyanure, la chance sourit à Princip lorsqu'il recroise leur voiture quelques minutes plus tard, isolée. Il abat à bout portant François-Ferdinand mais également sa femme Sophie Chotek. Orlondo interroge clandestinement Princip et apprend qu'il n'est qu'un simple pion membre d'un groupe d'individus dirigé par le Berger, dont l'objectif est de provoquer une guerre entre les empires britannique, allemand et russe afin de renverser l'ordre mondial.

Depuis son quartier général, le Berger envoie Erik Jan Hanussen et Grigori Raspoutine respectivement auprès du kaiser Guillaume II et du tsar Nicolas II afin de les influencer pour qu'ils respectent les jeux d'alliances qu'ils ont formé et déclenchent le gigantesque conflit armé. Sur les recommandations d'Orlondo, le roi George V tente de convaincre ses deux cousins de chercher la paix, en vain : la guerre commence.