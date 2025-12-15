Le film "Arctic" avec Mads Mikkelsen à revoir sur Arte mercredi 17 décembre 2025 (vidéo)

Mercredi 17 décembre 2025 à 20:55, Arte vous proposera de revoir le film "Artic" de Joe Penna avec Mads Mikkelsen et Maria Thelma, un "survival movie" au suspense prenant.

L'histoire en quelques lignes...

Overgård (Mads Mikkelsen), s'est écrasé en avion et survit seul dans les vastes étendues glacées de l'Arctique depuis un certain temps.

Overgård a établi un camp de fortune dans l'épave de son avion. Il a mis en place une routine stricte pour survivre : il pêche pour se nourrir, déneige un immense "SOS" qu'il a creusé dans la glace, et tente d'envoyer des signaux de détresse.

Alors qu'il guette un signe de secours, un hélicoptère capte son signal et s'approche, mais il s'écrase violemment à cause des conditions météorologiques extrêmes. Overgård découvre le pilote mort et une jeune femme grièvement blessée, mais vivante.

La présence de la femme, qui est inconsciente ou incapable de bouger, bouleverse sa routine. L'état de la survivante ne s'améliore pas, ce qui force Overgård à prendre une décision radicale. Il choisit de renoncer à la sécurité relative de son camp et d'entreprendre une longue et périlleuse expédition à pied, tirant la femme blessée sur un traîneau de fortune, vers un camp saisonnier indiqué sur une carte qu'il a trouvée.

Le voyage devient une lutte acharnée contre le froid polaire, les tempêtes, le terrain accidenté et le danger des ours polaires.

Le film met en lumière l'incroyable persévérance et la détermination d'Overgård à sauver la vie de cette femme, même lorsque ses propres forces l'abandonnent.