"Carol" avec Cate Blanchett à revoir sur France 4 jeudi 18 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 décembre 2025 190
"Carol" avec Cate Blanchett à revoir sur France 4 jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Carol", un mélodrame romantique se déroulant dans le New York des années 1950, réalisé par Todd Haynes.

L'histoire en quelques lignes...

Therese Belivet (Alexia Barlier), une jeune femme timide et employée dans un grand magasin de Manhattan, rêve de devenir photographe. Elle y rencontre Carol Aird (Cate Blanchett), une cliente distinguée et séduisante, en pleine procédure de divorce.

Une attirance immédiate et profonde naît entre les deux femmes. Elles commencent une relation qui doit naviguer dans le contexte très conservateur de l'Amérique des années 50, où l'homosexualité est un tabou social.

Pour échapper à la pression sociale et aux conventions, Carol et Therese entreprennent un voyage en voiture. Leur intimité grandissante est cependant brutalement compromise lorsqu'un détective privé, engagé par le mari de Carol, Harge, découvre leur liaison.

