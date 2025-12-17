Le film "Peau d'âne" avec Catherine Deneuve et Jean Marais rediffusé sur France 5 vendredi 19 décembre 2025

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le film "Peau d'âne", un chef-d'œuvre de Jacques Demy, sorti en 1970 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le roi d’un royaume riche promet à sa femme mourante de ne se remarier qu’avec une femme plus belle et plus vertueuse qu’elle. Après sa mort, la seule à remplir ces critères est leur propre fille. Horrifiée par le projet incestueux de son père, la princesse cherche de l’aide auprès de sa marraine, la Fée des Lilas.

Pour retarder le mariage, la princesse exige de son père des cadeaux impossibles : des robes couleur du temps, de la lune et du soleil. Le roi parvient pourtant à satisfaire toutes ses demandes grâce à sa richesse et à son pouvoir.

En dernier recours, la fée conseille à la princesse de demander la peau de l’âne magique du royaume, qui produisait de l’or. Une fois la peau obtenue, la princesse s’enfuit déguisée sous celle-ci, prenant le nom de Peau d’Âne.