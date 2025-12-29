recherche
Cinéma

Le film "Viva Maria !" en hommage à Brigitte Bardot diffusé sur France 3 lundi 29 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 185
Le film "Viva Maria !" en hommage à Brigitte Bardot diffusé sur France 3 lundi 29 décembre 2025

Ce lundi 29 décembre 2025 à 21:10, France 3 rendra hommage à Brigitte Bardot avec la rediffusion du film "Viva Maria !" réalisé par Louis Malle avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se passe en 1907, en Amérique centrale. On y suit la rencontre entre deux femmes que tout oppose, toutes deux prénommées Maria.

La première Maria est une chanteuse de cirque un peu fatiguée par sa vie d'artiste. La seconde est une jeune Irlandaise, fille d'un révolutionnaire, qui sait parfaitement manipuler les explosifs. Pour se cacher de la police, la jeune Irlandaise rejoint le cirque et devient la partenaire de scène de la chanteuse.

Un soir, lors d'un spectacle qui tourne mal, elles inventent par accident le strip-tease. C'est un succès immédiat : elles deviennent des stars et parcourent le pays.

Mais leur destin change lorsqu'elles tombent amoureuses d'un révolutionnaire qui lutte contre un dictateur cruel. Après la mort de celui-ci, les deux Maria décident de prendre sa place. Elles utilisent alors leurs talents — la force et les bombes pour l'une, le charme et la parole pour l'autre — pour mener une armée de paysans à la victoire.

C'est un film d'aventure joyeux et mouvementé où deux femmes courageuses finissent par renverser un gouvernement entier tout en restant des stars de spectacle.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

La 35ème édition des &quot;Mandrakes d'Or&quot; à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

La 35ème édition des "Mandrakes d'Or" à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

29 décembre 2025 - 12:29

Sur le même thème...

&quot;Le château dans le ciel&quot; du Studio Ghibli sur France 4 mercredi 31 décembre 2025

"Le château dans le ciel" du Studio Ghibli sur France 4 mercredi 31 décembre 2025

29 décembre 2025 - 11:58

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...