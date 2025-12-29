Le film "Viva Maria !" en hommage à Brigitte Bardot diffusé sur France 3 lundi 29 décembre 2025

Ce lundi 29 décembre 2025 à 21:10, France 3 rendra hommage à Brigitte Bardot avec la rediffusion du film "Viva Maria !" réalisé par Louis Malle avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se passe en 1907, en Amérique centrale. On y suit la rencontre entre deux femmes que tout oppose, toutes deux prénommées Maria.

La première Maria est une chanteuse de cirque un peu fatiguée par sa vie d'artiste. La seconde est une jeune Irlandaise, fille d'un révolutionnaire, qui sait parfaitement manipuler les explosifs. Pour se cacher de la police, la jeune Irlandaise rejoint le cirque et devient la partenaire de scène de la chanteuse.

Un soir, lors d'un spectacle qui tourne mal, elles inventent par accident le strip-tease. C'est un succès immédiat : elles deviennent des stars et parcourent le pays.

Mais leur destin change lorsqu'elles tombent amoureuses d'un révolutionnaire qui lutte contre un dictateur cruel. Après la mort de celui-ci, les deux Maria décident de prendre sa place. Elles utilisent alors leurs talents — la force et les bombes pour l'une, le charme et la parole pour l'autre — pour mener une armée de paysans à la victoire.

C'est un film d'aventure joyeux et mouvementé où deux femmes courageuses finissent par renverser un gouvernement entier tout en restant des stars de spectacle.