"Les sous-doués en vacances" à revoir sur TMC jeudi 1er janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Les sous-doués en vacances", le cultissime film de Claude Zidi, sorti en 1982.

L'histoire en quelques lignes...

Après leur réussite au baccalauréat, les élèves du cours Louis XIV prennent des vacances bien méritées. Mais Bébel se fait larguer à l'aéroport par sa nouvelle conquête Jennifer avec laquelle il comptait partir en voyage. De son côté, Claudine se fait doubler par sa sœur jumelle Hélène qui a profité de leur ressemblance pour partir aux Seychelles avec son petit ami.

Désabusée, Claudine va se consoler auprès de son amie Pétronille qui travaille comme standardiste pour le célèbre chanteur Paul Memphis. Pour sa prochaine tournée, son assistant a conçu le « Love Computer », une machine censée dire si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. De son côté, Bébel, ayant perdu ses affaires, devient SDF et se retrouve obligé à camper clandestinement à Paris et à chercher du travail. Engagés comme cobayes, Bébel et Claudine obtiennent un résultat très encourageant et entament une relation.

Memphis a jeté son dévolu sur Claudine et va chercher avant tout à se débarrasser de Bébel. Lors d’une soirée mondaine où il les invite, un assistant de Memphis fait croire à Bébel qu’il est le lauréat d’un concours et qu’il doit se prêter à certaines épreuves pour remporter un prix. Ceci vise à ridiculiser Bébel devant Claudine en le faisant passer pour un homosexuel. Puis Memphis invite Claudine dans sa résidence de Saint-Tropez, l’engageant comme répétitrice pour sa future chanson écrite en japonais.

Bébel traverse la France en récupérant ses comparses au passage, pour chercher à renouer avec Claudine. Si celle-ci continue à le rejeter, elle résiste de son côté aux avances de plus en plus pesantes de Memphis...