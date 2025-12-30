recherche
Cinéma

"Les sous-doués en vacances" à revoir sur TMC jeudi 1er janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 décembre 2025 191
"Les sous-doués en vacances" à revoir sur TMC jeudi 1er janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Les sous-doués en vacances", le cultissime film de Claude Zidi, sorti en 1982.

L'histoire en quelques lignes...

Après leur réussite au baccalauréat, les élèves du cours Louis XIV prennent des vacances bien méritées. Mais Bébel se fait larguer à l'aéroport par sa nouvelle conquête Jennifer avec laquelle il comptait partir en voyage. De son côté, Claudine se fait doubler par sa sœur jumelle Hélène qui a profité de leur ressemblance pour partir aux Seychelles avec son petit ami.

Désabusée, Claudine va se consoler auprès de son amie Pétronille qui travaille comme standardiste pour le célèbre chanteur Paul Memphis. Pour sa prochaine tournée, son assistant a conçu le « Love Computer », une machine censée dire si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. De son côté, Bébel, ayant perdu ses affaires, devient SDF et se retrouve obligé à camper clandestinement à Paris et à chercher du travail. Engagés comme cobayes, Bébel et Claudine obtiennent un résultat très encourageant et entament une relation.

Memphis a jeté son dévolu sur Claudine et va chercher avant tout à se débarrasser de Bébel. Lors d’une soirée mondaine où il les invite, un assistant de Memphis fait croire à Bébel qu’il est le lauréat d’un concours et qu’il doit se prêter à certaines épreuves pour remporter un prix. Ceci vise à ridiculiser Bébel devant Claudine en le faisant passer pour un homosexuel. Puis Memphis invite Claudine dans sa résidence de Saint-Tropez, l’engageant comme répétitrice pour sa future chanson écrite en japonais.

Bébel traverse la France en récupérant ses comparses au passage, pour chercher à renouer avec Claudine. Si celle-ci continue à le rejeter, elle résiste de son côté aux avances de plus en plus pesantes de Memphis...
Dernière modification le mardi, 30 décembre 2025 12:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouveau numéro de &quot;La boîte à secrets&quot; le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Nouveau numéro de "La boîte à secrets" le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

30 décembre 2025 - 13:18

Sur le même thème...

Le film &quot;Ratatouille&quot; des studios Pixar à revoir sur M6 jeudi 1er janvier 2026

Le film "Ratatouille" des studios Pixar à revoir sur M6 jeudi 1er janvier 2026

30 décembre 2025 - 12:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...