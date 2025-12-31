"Nausicaä de la vallée du vent" du Studio Ghibli sur France 4 vendredi 2 janvier 2026

Vendredi 2 janvier 2026 à 21:05, France 4 diffusera "Nausicaä de la vallée du vent", une œuvre fondatrice de l'animation japonaise d'Hayao Miyazaki qui a posé les bases de la création du Studio Ghibli.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un futur lointain, le monde est ravagé par la Mer de la Décomposition, une forêt toxique peuplée d’insectes géants, dont les redoutables Ômus. Les rares communautés humaines survivantes luttent pour préserver des terres encore habitables.

Nausicaä, princesse de la paisible Vallée du Vent, se distingue par sa compassion et sa curiosité scientifique. Elle cherche à comprendre la forêt toxique plutôt qu’à la détruire.

Lorsqu’un royaume voisin, Tolmekia, envahit la vallée afin de ressusciter une ancienne arme biologique capable d’anéantir la forêt, un conflit majeur éclate.

Avec les voix de Marie-Laure Dougnac, Frédéric Girard, Dany Tayarda, Jean-Louis Faure, Laurent Hilling...