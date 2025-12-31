Le film "Zootopie" des studios Disney à revoir sur M6 vendredi 2 janvier 2026

Vendredi 2 janvier 2026 à 21:10, M6 rediffusera "Zootopie" est un film d'animation des studios Disney sorti en 2016 qui mêle enquête policière et critique sociale dans une métropole où les animaux anthropomorphes cohabitent.

L'histoire en quelques lignes...

Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent !

Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopie !

Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine.

Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque…

Avec : Marie-Eugénie Maréchal (voix de Judy Hopps), Alexis Victor (voix de Nick Wilde), Pascal Elbé (voix du chef Bogo), Claire Keim (voix de l'adjointe au maire Bellwether), Fred Testot (voix de Benjamin Clawhauser), Isabelle Desplantes (voix de Bonnie Hopps), Pascal Casanova (voix de Stu Hopps), Thomas Ngijol (voix d'Yax) et Teddy Riner (voix de Finnick).