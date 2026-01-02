recherche
Cinéma

Le film "The Tomorrow War" rediffusé sur TF1 dimanche 4 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 2 janvier 2026 89
Le film "The Tomorrow War" rediffusé sur TF1 dimanche 4 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "The Tomorrow War", un film de science-fiction américain réalisé par Chris McKay, sorti en 2021, avec Chris Pratt.

L'histoire en quelques lignes...

Décembre 2022, réveillon de Noël. Daniel « Dan » Forester, professeur de biologie et ancien béret vert, ne parvient pas à décrocher un emploi dans un laboratoire de recherche. Après un énième refus, il regarde en famille à la télévision la finale de la coupe du monde ; c'est alors qu'un portail s'ouvre en plein match et des miliciens armés jusqu'aux dents débarquent dans le stade.

Ils affirment être des voyageurs temporels arrivés du futur — de l’année 2051 — pour informer la Terre que, dans 30 ans, elle perdra une guerre contre des extraterrestres, les Whitespikes, qui sont en train d'exterminer l'Humanité. Les voyageurs demandent alors des renforts pour retourner en 2051 et pouvoir ainsi affronter les aliens.

Malgré l'assistance militaire du passé, les pertes restent catastrophiques, incitant le monde non seulement à recruter plus de militaires, mais aussi des civils. Parmi ces recrues civiles, Dan Forester se retrouve affecté à une mission de la plus haute importance : récupérer des données de recherches qui pourraient permettre la mise au point d'une toxine efficace contre les Whitespikes, afin de la produire de manière industrielle dans le passé, pour permettre à l'humanité de stopper la guerre avant même qu'elle ne commence. Le colonel qui commande cette mission cruciale n'est autre que sa propre fille venue du futur, Muri.
Dernière modification le vendredi, 02 janvier 2026 11:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les tontons flingueurs&quot; de Georges Lautner à revoir sur France 2 dimanche 4 janvier 2026

"Les tontons flingueurs" de Georges Lautner à revoir sur France 2 dimanche 4 janvier 2026

02 janvier 2026 - 11:40

Sur le même thème...

&quot;Les tontons flingueurs&quot; de Georges Lautner à revoir sur France 2 dimanche 4 janvier 2026

"Les tontons flingueurs" de Georges Lautner à revoir sur France 2 dimanche 4 janvier 2026

02 janvier 2026 - 11:40

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 4 janvier 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 4 janvie…

01 janvier 2026 - 14:19 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...