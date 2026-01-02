Le film "The Tomorrow War" rediffusé sur TF1 dimanche 4 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "The Tomorrow War", un film de science-fiction américain réalisé par Chris McKay, sorti en 2021, avec Chris Pratt.

L'histoire en quelques lignes...

Décembre 2022, réveillon de Noël. Daniel « Dan » Forester, professeur de biologie et ancien béret vert, ne parvient pas à décrocher un emploi dans un laboratoire de recherche. Après un énième refus, il regarde en famille à la télévision la finale de la coupe du monde ; c'est alors qu'un portail s'ouvre en plein match et des miliciens armés jusqu'aux dents débarquent dans le stade.

Ils affirment être des voyageurs temporels arrivés du futur — de l’année 2051 — pour informer la Terre que, dans 30 ans, elle perdra une guerre contre des extraterrestres, les Whitespikes, qui sont en train d'exterminer l'Humanité. Les voyageurs demandent alors des renforts pour retourner en 2051 et pouvoir ainsi affronter les aliens.

Malgré l'assistance militaire du passé, les pertes restent catastrophiques, incitant le monde non seulement à recruter plus de militaires, mais aussi des civils. Parmi ces recrues civiles, Dan Forester se retrouve affecté à une mission de la plus haute importance : récupérer des données de recherches qui pourraient permettre la mise au point d'une toxine efficace contre les Whitespikes, afin de la produire de manière industrielle dans le passé, pour permettre à l'humanité de stopper la guerre avant même qu'elle ne commence. Le colonel qui commande cette mission cruciale n'est autre que sa propre fille venue du futur, Muri.