"Les tontons flingueurs" de Georges Lautner à revoir sur France 2 dimanche 4 janvier 2026

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Les tontons flingueurs", un film réalisé par Georges Lautner, sorti en 1963.

L'histoire en quelques lignes...

Fernand Naudin, un ex-truand reconverti depuis près de quinze ans à Montauban dans le négoce de matériel agricole et de terrassement part en pleine nuit pour Paris. Il vient de recevoir un télégramme provenant de Louis, dit « Le Mexicain », vieil ami de ses années de voyou, qu'il n'a pas revu depuis quinze ans.

Persuadé d'en avoir pour deux jours, tout au plus, Fernand va de surprise en surprise dès son arrivée à Paris. Son vieil ami Louis est effectivement à l'article de la mort. Ce dernier lui confie la garde de sa fille Patricia, ainsi que la direction de ses « affaires qui tournent toutes seules ».

Les affaires en question sont un bowling géré par « Henri », une roulette clandestine sous la garde du truand surnommé « Tomate », une salle de jeux clandestine administrée par les frères Volfoni (Paul et Raoul), une distillerie clandestine dirigée par l'Allemand Theo et une maison close supervisée par Mme Mado.

Fernand Naudin, mis devant le fait accompli, se résout à accepter les dernières volontés de son ami Louis. Or, sa décision d'accepter la succession mécontente fortement les différents « gérants » des affaires du Mexicain, qui s'attendaient à obtenir leur indépendance après la mort de leur patron.

Avant de s'installer chez le Mexicain, Fernand est appelé à se rendre chez Tomate en compagnie de Pascal, redoutable « première gâchette » du Mexicain qui se met à son service. Mais les deux hommes tombent dans un guet-apens qu'ils déjouent grâce au manque d'expérience des assaillants ; ils soupçonnent les Volfoni d'en être à l'origine (en réalité, le coup a été monté par Theo). Mais Henri, qui avait relayé l'appel de Tomate, a entre-temps été assassiné.

Débute alors, pour Fernand Naudin, une impitoyable « guerre de succession » des affaires du Mexicain, avec les frères Volfoni comme principaux adversaires. Fernand — assisté de Me Folaceb (notaire qui s'occupe des finances du Mexicain), du majordome de la maison,

Avec : Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Venantino Venantini, Robert Dalban, Sabine Sinjen et Claude Rich.