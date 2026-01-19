Le film "Crazy Heart" avec Jeff Bridges à revoir sur Arte mercredi 21 janvier 2026

Mercredi 21 janvier 2026 à 21:00, Arte rediffusera "Crazy Heart", un portrait musical authentique et émouvant de Scott Cooper, qui a valu un Oscar à Jeff Bridges.

L'histoire en quelques lignes...

Bad Blake, ancienne vedette de la musique country, gagne aujourd’hui sa vie en jouant dans des petites villes du Sud des États-Unis, entre salles de bowling et bars de routiers.

Miné par son alcoolisme, il traîne une vieille rancœur contre le chanteur Tommy Sweet, la star du moment, qui lui est pourtant reconnaissant d’avoir lancé sa carrière.

À l’occasion d’un concert à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, il fait la connaissance d’une journaliste locale, Jean. Contre toute attente, ils tombent amoureux, et leur relation ouvre de nouveaux horizons dans la vie de Bad. Mais est-il capable de s’occuper de quelqu’un d’autre que lui-même ?

On the road again

Les paysages du Sud des États-Unis, les saloons qui vibrent au son de la musique country, la route parcourue par un anti-héros cabossé, qui noie dans l’alcool le souvenir de ses erreurs passées… On a envie de dire qu’on connaît la chanson. Et pourtant, Crazy Heart insuffle à ce canevas presque éculé une authenticité peu commune.

Cette réussite est due à l’approche tout en sobriété du réalisateur Scott Cooper, passionné de musique qui a grandi dans l’univers dépeint par le film et à la sincérité de ses interprètes. Jeff Bridges, tout en bedaine, voix éraillée et chevelure de lion, fait corps avec ce "Bad" qui semble avoir été taillé pour lui. Sa seule présence, aux côtés d’une Maggie Gyllenhaal parfaite en mère célibataire lucide, donne vie à un récit sans artifices qui, au-delà des attendus du genre, distille une belle émotion.

L’acteur y a glané un Oscar, de même que la musique signée T. Bone Burnett, collaborateur régulier des frères Coen (Inside Llewyn Davis), qui donne lieu à des scènes de concert pleines de vie, interprétées par les acteurs eux-mêmes.