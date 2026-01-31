Le film "Illusions perdues" à revoir sur France 3 lundi 2 février 2026 (vidéo)

Lundi 2 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Illusions perdues", un film dramatique français co-écrit et réalisé par Xavier Giannoli, sorti en 2021, avec Benjamin Voisin, Cécile de France et Vincent Lacoste.

L'histoire en quelques lignes...

Lucien de Rubempré est un jeune poète idéaliste né sans fortune à Angoulême du début du XIXe siècle. Sa relation avec une femme mariée de la petite noblesse locale est l'occasion de monter à Paris pour y satisfaire ses ambitions.

Bientôt livré à lui-même dans cette ville trépidante et cruelle, il va découvrir que la vie littéraire, intellectuelle et artistique parisienne n'est que la façade d'un vaste système économique cynique, où « tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes ».

Grâce à ses talents de critique, il entame une ascension au sein de la haute société parisienne. Mais ce système va se retourner contre lui...

Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Salomé Dewaels dans les rôles principaux.