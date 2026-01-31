Le film "Illusions perdues" à revoir sur France 3 lundi 2 février 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Lucien de Rubempré est un jeune poète idéaliste né sans fortune à Angoulême du début du XIXe siècle. Sa relation avec une femme mariée de la petite noblesse locale est l'occasion de monter à Paris pour y satisfaire ses ambitions.
Bientôt livré à lui-même dans cette ville trépidante et cruelle, il va découvrir que la vie littéraire, intellectuelle et artistique parisienne n'est que la façade d'un vaste système économique cynique, où « tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes ».
Grâce à ses talents de critique, il entame une ascension au sein de la haute société parisienne. Mais ce système va se retourner contre lui...
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Salomé Dewaels dans les rôles principaux.