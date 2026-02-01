Inedit : "La famille Asada" sur France 4 mardi 3 février 2026 (vidéo)

Mardi 3 février 2026 à 21:00, France 4 diffusera "La famille Asada", un film inspiré d'une histoire vraie qui célèbre avec tendresse la famille, la mémoire et la résilience.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza !

Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Un jour, un grand tsunami frappe le Japon. Beaucoup de familles perdent leurs souvenirs. Masashi décide alors d’utiliser ses photos pour aider les gens à retrouver et garder la mémoire de leurs proches.