"Les animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald" sur TF1 mardi 17 février 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026
"Les animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald" sur TF1 mardi 17 février 2026 (vidéo)

Mardi 17 février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Les animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald", un film réalisé par David Yates, sorti en 2018.

Ce film est le deuxième volet de la série "Les animaux fantastiques" et du dixième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling. Il fait suite au film "Les Animaux fantastiques", du même réalisateur, sorti en 2016, et précède le film "Les Secrets de Dumbledore" sorti en 2022.

L'histoire en quelques lignes...

En 19271, quelques mois seulement après son arrestation par le Congrès magique des États-Unis, Gellert Grindelwald s'évade et souhaite rassembler des sorciers de « sang-pur » afin de régner sur l’ensemble de la population non magique. Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie britannique de Poudlard, et ancien ami d'enfance de Grindelwald, semble le seul en mesure de l'arrêter.

Dumbledore se dit incapable d'affronter lui-même Grindelwald, mais conseille discrètement à son ancien élève, Norbert Dragonneau, de retrouver le jeune Croyance Bellebosse en quête de son identité, avant que Grindelwald puisse l'influencer. C'est l'occasion pour Norbert de retrouver ses amis Tina, Queenie et Jacob.

Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Depp et Jude Law dans les rôles principaux.
Dernière modification le dimanche, 15 février 2026 12:53
Publié dans Cinéma, Mardi
