Le film "Et maintenant on va où ?" de Nadine Labaki sur France 4 mardi 17 février 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Dans un petit village libanais isolé du reste du pays par un champ de mines, un groupe de femmes en grand deuil, chrétiennes et musulmanes, marche vers les deux cimetières voisins où sont enterrés les hommes tombés pendant la guerre entre leurs communautés.
Un incident rallume le conflit, dans la vallée. Un téléviseur, dissimulé par deux adolescents sur la place, s'en fait l'écho.
Les femmes, alertées, inventent de fausses querelles pour dissimuler l'information aux hommes, toujours prompts à prendre les armes, même s'ils aiment boire ensemble dans le café d'Amale...