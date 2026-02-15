recherche
Cinéma

Le film "Et maintenant on va où ?" de Nadine Labaki sur France 4 mardi 17 février 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 15 février 2026
Mardi 17 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Et maintenant on va où ?", un film tragi-comique de Nadine Labaki qui traite avec finesse et humour de la tolérance et de la solidarité féminine face à l'absurdité de la guerre.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un petit village libanais isolé du reste du pays par un champ de mines, un groupe de femmes en grand deuil, chrétiennes et musulmanes, marche vers les deux cimetières voisins où sont enterrés les hommes tombés pendant la guerre entre leurs communautés.

Un incident rallume le conflit, dans la vallée. Un téléviseur, dissimulé par deux adolescents sur la place, s'en fait l'écho.

Les femmes, alertées, inventent de fausses querelles pour dissimuler l'information aux hommes, toujours prompts à prendre les armes, même s'ils aiment boire ensemble dans le café d'Amale...
Publié dans Cinéma, Mardi
Suivez nous...