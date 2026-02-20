Le film "Forrest Gump" avec Tom Hanks à revoir sur TF1 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Forrest Gump", un film de Robert Zemeckis sorti en 1994 avec Tom Hanks qui suit la vie extraordinaire d'un homme simple d'esprit, mais doté d'un cœur immense.

L'histoire en quelques lignes...

Assis sur un banc en attendant le bus, Forrest Gump raconte sa vie aux passants. Malgré un quotient intellectuel inférieur à la moyenne et un handicap physique durant son enfance, Forrest traverse les événements les plus marquants des États-Unis entre les années 1950 et 1980 sans jamais vraiment réaliser l'impact qu'il a sur le monde.

Forrest grandit en Alabama sous la protection de sa mère dévouée. C'est là qu'il rencontre Jenny, le grand amour de sa vie. Un jour, en fuyant des harceleurs, il brise ses appareils orthopédiques et découvre qu'il court plus vite que n'importe qui.

Ses talents de coureur lui ouvrent les portes de l'université, puis de l'armée. Au Vietnam, il sauve plusieurs de ses camarades, dont le Lieutenant Dan, et se lie d'amitié avec Bubba, qui meurt au combat.

Après la guerre, Forrest devient champion de ping-pong, rencontre plusieurs présidents (Kennedy, Johnson, Nixon), inspire le mouvement hippie et finit par faire fortune dans la pêche aux crevettes (en hommage à Bubba) et grâce à un investissement précoce dans "une sorte de compagnie fruitière" (Apple).

Malgré ses succès, Forrest reste hanté par l'absence de Jenny, dont la vie est marquée par la drogue et les traumatismes. Après une énième séparation, il se met à courir à travers les États-Unis pendant plus de trois ans, attirant une foule d'admirateurs.