"Les oiseaux" d'Alfred Hitchcock à revoir sur Arte dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Les oiseaux", le classique du maître du suspense Alfred Hitchcock, angoissant à souhait...

L'histoire en quelques lignes...

Melanie Daniels, une jeune femme un peu snob de la bonne société de San Francisco, se rend à Bodega Bay pour offrir deux inséparables (un duo d'adorables perroquets) à une petite fille qu'elle ne connaît pas, mais dont le grand frère Mitch Brenner, croisé la veille chez le marchand d'oiseaux, lui paraît séduisant. À son arrivée, elle est blessée au front par un goéland.

Mitch l'invite à passer la journée chez lui, puis, le lendemain, au pique-nique d'anniversaire de Cathy, sa petite sœur. Là, les goélands et les mouettes se jettent violemment sur les enfants…

La part inquiétante du réel

Ici, pas de musique, simplement le bruit des oiseaux travaillé comme une partition. Bernard Herrmann, qui a composé de nombreuses musiques pour le cinéaste, l'a également conseillé pour la bande-son des Oiseaux. Ainsi, quand Mélanie est attaquée dans la mansarde, les battements d'ailes engendrent à eux seuls l'angoisse. Immobiles et menaçants, les oiseaux se tiennent aux aguets.

Plus inquiétant : ces oiseaux sont ordinaires. "Le comportement violent des oiseaux est une chose qui arrive de temps à autre, explique Hitchcock. Cela provient d'une maladie, très exactement la rage." Tout l'art du cinéaste réside dans sa manière de raconter la part inquiétante du réel. Dès les premières minutes, les deux love birds semblent nous dire à travers leurs barreaux : "Patientez, patientez, ils arrivent." ("traduction" donnée par Hitchcock dans son livre d'entretiens avec Truffaut). L'appréhension monte et on s'attend au pire, sans jamais deviner ce qui va se passer dans la scène suivante.

De fil en aiguille, Hitchcock introduit un renversement du rapport de force entre l'homme et l'oiseau. Quand Melanie se réfugie dans une cabine téléphonique, c'est elle qui devient un oiseau en cage. Pour Tippi Hedren, qui interprète magnifiquement ce personnage de femme aux abois, les conditions de tournage ont été particulièrement éprouvantes, voire dangereuses, un Hitchcock de plus tyrannique à son égard l'ayant exposée à des blessures réelles et tenté de l'agresser sexuellement.