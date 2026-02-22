recherche
"Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore" à revoir sur TF1 mardi 24 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 février 2026 88
La saga "Les Animaux fantastiques" se poursuit sur TF1 mardi 24 février 2026 avec la rediffusion, à 21:10, du 3ème volet : "Les secrets de Dumbledore".

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1930, les sorciers vont être amenés à élire leur prochain dirigeant, le chef de la Confédération magique internationale.

Inquiet de l'ascension rapide et du gain de popularité de Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragonneau et à ses amis une mission qui les conduira à perturber les plans du mage noir, à affronter ses partisans de plus en plus nombreux, et à croiser la route du qilin, une créature chinoise capable de lire dans l'âme et de choisir la personne la plus digne de gouverner.

Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements.

Avec : Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Jude Law (Albus Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein).
