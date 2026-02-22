"Les cinq diables" avec Adèle Exarchopoulos à revoir sur France 4 mardi 24 février 2026 (vidéo)

Mardi 24 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Les cinq diables", une fable sensorielle où l’enfance perce les mystères du passé.

L'histoire en quelques lignes...

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif.

Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

Le film explore la mémoire traumatique, le désir refoulé et les liens du sang. L'esthétique est marquée par des couleurs vives et une ambiance onirique, portée par la performance d'Adèle Exarchopoulos (Joanne).