"Indiana Jones et le temple maudit" à revoir sur M6 mardi 24 février 2026 (vidéo)

La sage "Indiana Jones" se poursuit sur M6 avec la diffusion, mardi 24 février 2026 à 21:10, du second volet de ses aventures : "Indiana Jones et le temple maudit".

L'histoire en quelques lignes...

Shanghaï, 1935. Le docteur en archéologie et aventurier Indiana Jones se rend dans un bar chinois appartenant au gangster Lao Che. Il doit récupérer un diamant en échange des cendres de l'empereur Nurhachi, que Lao Che désire. Mais, au cours de l'échange, le docteur Jones est trahi par Lao Che qui l'empoisonne et la rencontre tourne à la fusillade. Indiana réussit à s'enfuir, emmenant avec lui Willie Scott, une meneuse de revue du bar qui s'intéressait à la pierre, qui a récupéré l'antidote qu'il prend et parvient à quitter la Chine à bord d'un avion avec l'aide de Demi-Lune, un petit garçon chinois débrouillard âgé de 11 ans.

Mais, au cours du vol (dans l'avion qui appartient à Lao Che), les pilotes sautent en parachute après avoir vidé les réservoirs, laissant les passagers seuls à bord. Utilisant de façon originale un canot de sauvetage pneumatique pour amortir leur chute, Indiana, Willie et Demi-Lune sautent de l'avion sur une montagne et parviennent à s'échapper sains et saufs.

Il s'avère qu'ils ont atterri en Inde et arrivent peu après dans un village pauvre dont tous les enfants ont été enlevés, en même temps que la pierre sacrée que détenaient les villageois qui leur a été dérobée. Acceptant d'aider les villageois, le docteur Jones et ses compagnons se rendent au palais de Pankot qui est, d'après les villageois, la source du mal.

Indiana pense que la pierre sacrée dérobée aux villageois pourrait être l'une des cinq pierres de Sankara, dont la possession garantit fortune et gloire. À Pankot, le trio est accueilli par le jeune maharadjah et Chattar Lal, son premier ministre. Mais, au cours du banquet donné en leur honneur, les questions d'Indiana sur le sort des enfants du village et le fait que la secte des Thugs pourrait être mêlée à l’enlèvement sont éludées par le premier ministre. Au cours de la nuit, Indiana échappe à une tentative d'assassinat. Accompagné de Willie et de Demi-lune, il s'engage ensuite dans des passages secrets sous le palais.