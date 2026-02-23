"Les promesses" avec Isabelle Hupert et Reda Kateb à revoir sur Arte mercredi 25 février 2026 (vidéo)

Mercredi 25 février 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Les promesses", un film réalisé par Thomas Kruithof avec Isabelle Hupert et Reda Kateb.

L'histoire en quelques lignes...

À quelques mois de la fin de son deuxième mandat municipal, Clémence Collombet est déterminée à livrer une dernière bataille avant de transmettre le flambeau à sa première adjointe : la rénovation, avec le soutien financier de l’État, de la cité en décrépitude où a grandi Yazid, son directeur de cabinet.

Mais alors qu’elle s'apprête à défendre son plan de sauvetage en commission, les propriétaires historiques de l’immeuble, livrés à la voracité des marchands de sommeil et écœurés par des décennies d’abandon politique, décident de ne plus payer leurs charges, mettant en péril le projet.

Parallèlement, Clémence est contactée par un proche du Premier ministre, qui lui fait miroiter un poste au gouvernement. La désillusion et les obstacles dressés sur sa route vont l’amener à requestionner sa décision de se mettre en retrait...

Animal politique

"En prise avec le réel" – un profil recherché à l’occasion d’un remaniement –, Clémence (Isabelle Huppert) est une femme de terrain, aussi sincère que stratège, aussi dévouée à sa mission qu’ambitieuse.

Dans le sillage du solide tandem qu’elle forme avec son "dircab" (Reda Kateb), Thomas Kruithof offre un aperçu de l'exercice du pouvoir à l’échelle locale, entre luttes d’influence, coups bas et manœuvres parfois risquées pour faire avancer les dossiers. "Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge", assure ainsi Yazid à sa cheffe en proie au doute.

Des bureaux de la mairie aux dorures de Matignon en passant par la cité délabrée où désespèrent des habitants à bout de nerfs, une immersion politique à la fois percutante et nuancée, à déguster sans modération à l’approche des élections municipales.