Le film "Petit paysan" d'Hubert Charuel à revoir sur NOVO19 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

Mercredi 25 février 2026 à 21:05, NOVO19 vous proposera de voir ou de revoir "Petit paysan", un film réalisé par Hubert Charuel, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre (Swann Arlaud) est un paysan qui gère seul un troupeau d'une trentaine de vaches laitières sur l'exploitation qu'il a reprise de ses parents.

Il sollicite sa sœur (Sara Giraudeau), vétérinaire, pour obtenir son avis sur l'état de santé de sa vache Topaze car elle lui semble avoir un comportement anormal et il craint qu'elle ne souffre de FHD (fièvre hémorragique dorsale, une maladie fictive inventée pour les besoins du film). Le diagnostic est sans appel.

Pierre sait que si une vache est atteinte, les autorités sanitaires abattront tout le troupeau, en application du principe de précaution. Il décide donc de tout faire pour dissimuler la vérité aux yeux de tous, parents, voisins, amis. Mais les choses s'aggravent.

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners, Valentin Lespinasse, Clément Bresson, Marc Barbé, Jean Charuel, India Hair, Julian Janeczko, Franc Bruneau, Jean-Paul Charuel, Jean Chauvelot, Géraldine Martineau, Sylvaine Charuel, Claude Le Pape, Pascal Tréguy.