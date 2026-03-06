"Black Widow" avec Scarlett Johansson à revoir sur TF1 dimanche 8 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 8 mars 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Black Widow", film d'espionnage du Marvel Cinematic Universe qui se déroule chronologiquement juste après les événements de "Captain America : Civil War", avec Scarlett Johansson et Florence Pugh.

L'histoire en quelques lignes...

Après les événements en Allemagne, où elle était aux côtés d'Iron Man, et bien avant la bataille contre Thanos, Natasha Romanoff est en cavale. Alors qu'elle s'est réfugiée en Norvège, elle est attaquée par Taskmaster, qui semble être intéressé par le contenu d'une mystérieuse valise envoyée à Natasha.

Après lui avoir échappé, Natasha découvre que la valise lui a été envoyée par Yelena Belova, une autre jeune femme issue du programme Black Widow. Enfants, Natasha et Yelena avaient été envoyées en mission d'espionnage dans l'Ohio aux États-Unis avec deux autres agents russes, Alexei Shostakov et Melina Vostokoff, afin de se faire passer pour une famille, pour pouvoir dérober des documents au SHIELD. Yelena dévoile à Natasha que la Chambre Rouge, lieu de formation du programme, existe toujours et que son directeur, le général Dreykov, est encore en vie alors que Natasha pensait l'avoir tué et par conséquent, mis fin au programme.

Natasha et Yelena ne vont pas avoir d'autres choix que de se retrouver et s'associer avec leurs « parents », Alexei et Melina, afin de retrouver la Chambre Rouge, sauver les autres Veuves et mettre fin aux agissements de Dreykov une bonne fois pour toutes.