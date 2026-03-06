recherche
Cinéma

Inédit : "Nouveau départ" avec Franck Dubosc et Karin Viard sur France 2 dimanche 8 mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 219
Dimanche 8 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Nouveau départ", un film réalisé par Philippe Lefebvre, avec Franck Dubosc et Karin Viard, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Alain (Franck Dubosc) et Diane (Karin Viard) forment un couple solide depuis 30 ans. Alain est un mari attentionné, resté très amoureux. Mais le départ de leur fils cadet pour le Japon provoque un choc brutal chez Diane. Elle se sent vieillir, s'ennuie dans son travail de journaliste et craint que sa vie ne soit plus qu'une longue répétition monotone.

Pour pimenter son quotidien et tester son pouvoir de séduction, Diane fait croire à ses collègues qu'elle a une liaison avec son nouveau patron, Stéphane, un homme beaucoup plus jeune (Tom Leeb).

Quand Alain découvre ce qu'il pense être une infidélité, il ne réagit pas par la colère classique. Il comprend que leur couple est à bout de souffle. Pour "sauver" leur amour, il prend une décision radicale : il décide de la quitter. Son raisonnement est simple : "Il faut qu'on se manque pour avoir à nouveau envie de nous retrouver."

 

 
Suivez nous...