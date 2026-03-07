recherche
Cinéma

Inédit : "Les miens" de Roschdy Zem diffusé sur France 3 lundi 9 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 130
Inédit : "Les miens" de Roschdy Zem diffusé sur France 3 lundi 9 mars 2026 (vidéo)

Lundi 9 mars 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Les miens", un drame familial à la fois tendre et nerveux qui explore les non-dits et la dynamique complexe d'une fratrie soudée réalisé par Roschdy Zem, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Moussa (Sami Bouajila) est le "pilier" de la famille : un homme doux, altruiste et toujours prêt à aider les siens, contrairement à son frère Ryad (Roschdy Zem), un présentateur télé célèbre, mais perçu comme égoïste et distant par le reste du clan.

Le basculement survient lorsque Moussa subit un traumatisme crânien après une chute. Ce choc provoque chez lui un changement radical de personnalité : il perd tout filtre social. Devenu brutalement honnête, il se met à dire leurs quatre vérités à ses proches, brisant l'équilibre fragile de la famille.

Avec : Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Interviews, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; au Japon, à la poursuite du thon rouge, lundi 9 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Thalassa, aventures extrêmes" au Japon, à la poursuite du thon rouge, lundi 9 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

07 mars 2026 - 12:23

Sur le même thème...

Le film &quot;Aline&quot; de Valérie Lemercier à revoir sur TFX dimanche 8 mars 2026 (vidéo)

Le film "Aline" de Valérie Lemercier à revoir sur TFX dimanche 8 mars 2026 (vidéo)

06 mars 2026 - 12:24

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 7 mars 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 7 mars 2026, les invités reçus par Léa Salamé…

06 mars 2026 - 18:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...