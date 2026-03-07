Inédit : "Les miens" de Roschdy Zem diffusé sur France 3 lundi 9 mars 2026 (vidéo)

Lundi 9 mars 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Les miens", un drame familial à la fois tendre et nerveux qui explore les non-dits et la dynamique complexe d'une fratrie soudée réalisé par Roschdy Zem, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Moussa (Sami Bouajila) est le "pilier" de la famille : un homme doux, altruiste et toujours prêt à aider les siens, contrairement à son frère Ryad (Roschdy Zem), un présentateur télé célèbre, mais perçu comme égoïste et distant par le reste du clan.

Le basculement survient lorsque Moussa subit un traumatisme crânien après une chute. Ce choc provoque chez lui un changement radical de personnalité : il perd tout filtre social. Devenu brutalement honnête, il se met à dire leurs quatre vérités à ses proches, brisant l'équilibre fragile de la famille.

Avec : Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn...