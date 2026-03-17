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"L'avenir" de Mia Hansen-Løve avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 jeudi 19 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 182
"L'avenir" de Mia Hansen-Løve avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 jeudi 19 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 19 mars 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "L'avenir", un film de Mia Hansen-Løve sorti en 2016 au cinéma. une œuvre subtile et lumineuse sur la résilience et la redéfinition de soi avec Isabelle Huppert.

L'histoire en quelques lignes...

Nathalie est professeure de philosophie dans un lycée parisien. Sa vie est rythmée par sa passion pour les idées, son mariage solide, ses deux grands enfants et une mère possessive et fragile.

Sa vie bascule soudainement lorsque plusieurs piliers de son existence s'effondrent simultanément : Son mari lui annonce brusquement qu'il la quitte pour une autre femme après des décennies de vie commune. Sa mère, dont la santé déclinait, finit par s'éteindre. La collection de livres de philosophie qu'elle dirige est modernisée par sa maison d'édition, rendant son travail moins académique et plus "marketing".

Se retrouvant seule face à un appartement vide et à un avenir incertain, Nathalie doit réinventer son quotidien. 

Elle se lie d'amitié avec Fabien, un ancien élève brillant qui vit dans une communauté radicale à la montagne. Bien qu'elle admire son idéalisme, elle réalise qu'elle n'appartient plus à ce monde de théories pures. Elle finit par accepter sa nouvelle solitude, non pas comme un vide, mais comme une forme de liberté totale et inédite.
Dernière modification le mardi, 17 mars 2026 10:23
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